Sénégal : la production céréalière dépasse 2,4 millions de tonnes en 2025/2026

La campagne agricole 2025/2026 s'achève sur une note positive pour la souveraineté alimentaire nationale. Selon les données de l'ANSD publié le 31juillet 2026 et du ministère de l'Agriculture, la production céréalière globale a atteint 2 404 160 tonnes, enregistrant une hausse de 4,1 % par rapport à la campagne précédente.



Cette performance est principalement portée par la culture du riz (irrigué, pluvial et de contre-saison), dont les récoltes atteignent 951 671 tonnes, en légère progression de 0,6 %. Le maïs enregistre la plus forte dynamique sectorielle avec une hausse de 14,8 % de sa production, totalisant 568 915 tonnes grâce à une augmentation conjuguée des surfaces cultivées (+8,6 %) et des rendements (+5,8 %).



À l'échelle régionale, la région de Kolda s'impose comme le premier bassin céréalier du pays avec 521 013 tonnes récoltées, suivie de Saint-Louis (409 896 tonnes) et de Kaffrine (252 791 tonnes). Le mil conserve également une place centrale dans les habitudes culturales avec 692 964 tonnes récoltées (+2,5 %).



Du côté des cultures industrielles, l'arachide d'huilerie confirme sa reprise avec une production nationale de 940 198 tonnes, en hausse de 18,2 % sur un an. Le niébé connaît également un bond significatif (+18,7 % à 146 484 tonnes), tandis que la pastèque enregistre une progression de près de 30 %, atteignant 827 413 tonnes.