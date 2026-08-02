Consommation : forte baisse des prix du riz importé ordinaire en mai 2026

Soulagement pour le panier de la ménagère. Les cours du riz importé brisé ordinaire ont enregistré une baisse généralisée à travers les régions du Sénégal en mai 2026 comparativement à la même période en 2025, d'après le dernier bulletin de l'ANSD.



A Diourbel et dans la région de Fatick, le kilo de riz ordinaire s'est négocié en moyenne autour de 325 à 358 FCFA contre environ 400 à 426 FCFA l'année dernière, soit une baisse s'étalant entre 14 % et 16 %. La tendance au repli s'observe également à Dakar, où le prix moyen au détail s'est établi à 417 FCFA/kg en mai 2026, contre 460 FCFA un an plus tôt (-16,6 %).



Les baisses les plus marquées sur la moyenne des cinq premiers mois de l'année sont enregistrées dans le Sud et l'Est du pays. À Tambacounda et Thiès, les cours cumulés chutent de plus de 25 %, tandis qu'à Ziguinchor, la baisse s'établit à -20,9 % sur la même période.



À l'inverse, les céréales locales affichent une évolution plus contrastée. Le prix du mil reste stable à Dakar (288 FCFA/kg) mais flambe à Kédougou (+13,9 % à 500 FCFA/kg). Le maïs local connaît quant à lui une hausse de 25,5 % à Dakar sur un an, atteignant 298 FCFA/kg au mois de mai 2026.