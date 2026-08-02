Le déficit commercial s'est contracté de plus de 2 080 milliards de FCFA en un an

La balance commerciale du Sénégal enregistre un tournant structurel majeur dans les relations économiques du pays avec le reste du monde. Selon la Note d'analyse du commerce extérieur publiée par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), le déficit de la balance commerciale s'est établi à -1 168,3 milliards de FCFA en 2025, contre -3 252,3 milliards de FCFA en 2024.



Cette réduction impressionnante du déficit, qui représente un allègement de 64,1 %, s'explique par l'effet ciseau combiné d'une hausse spectaculaire des exportations (+48,5 % à 5 805,6 milliards de FCFA) et d'une très légère baisse des importations (-0,5 % à 6 973,9 milliards de FCFA).



Ce rééquilibrage de la balance des biens permet au taux de couverture des importations par les exportations de réaliser un bond spectaculaire, passant de 54,6 % en 2024 à 83,2 % en 2025, soit un gain de près de 29 points de pourcentage en douze mois.



Le redressement du solde commercial repose principalement sur la performance exceptionnelle du secteur extractif et énergétique. L'entrée du Sénégal dans le cercle des pays producteurs et exportateurs de pétrole brut a généré 1 528,0 milliards de FCFA de recettes en 2025, contre 464,6 milliards l'année précédente. Cet apport massif, couplé au démarrage des livraisons de gaz naturel liquéfié à hauteur de 125,9 milliards de FCFA, a profondément modifié l'équation commerciale du pays.



Dans le même temps, la valeur des exportations d'or non monétaire s'est envolée pour atteindre 978,0 milliards de FCFA, portée par des cours mondiaux favorables et un rythme d'extraction soutenu. La combinaison de ces ressources a permis au Sénégal de compenser largement la persistance des lourdes factures d'importation de céréales alimentaires comme le riz et le blé.



L'analyse géographique du solde commercial révèle des dynamiques contrastées selon les continents partenaires. C'est vis-à-vis de l'Europe que le rééquilibrage est le plus saisissant. Alors que le Sénégal accusait un déficit commercial massif de plus de 2 000 milliards de FCFA face aux pays européens en 2024, le solde négatif s'est réduit à environ -364,9 milliards de FCFA en 2025. Cette amélioration spectaculaire découle de l'envoi massif de pétrole brut et d'or vers le marché européen, conjugué à une baisse des importations de produits raffinés européens.



À l'inverse, la balance commerciale reste très nettement déficitaire vis-à-vis du continent asiatique. Avec 2 405,3 milliards de FCFA d'importations asiatiques (emmenées par le riz, les équipements de transport et les textiles) contre 1 056,6 milliards de FCFA d'exportations sénégalaises (brut et acide phosphorique), le déficit commercial vis-à-vis de l'Asie se maintient au-delà de 1 348 milliards de FCFA.



Vis-à-vis du continent africain, la situation demeure largement bénéficiaire pour le Sénégal. Grâce au dynamisme des expéditions de produits pétroliers raffinés, de ciment, d'engrais et de cigarettes vers la sous-région, le Sénégal enregistre un excédent commercial confortable d'environ 588,6 milliards de FCFA avec ses partenaires africains, en particulier au sein du bloc communautaire CEDEAO/AES.



L'amélioration de la balance commerciale s'est accompagnée d'une orientation favorable des termes de l'échange. L'Indice des Valeurs Unitaires (IVU) calculé par l'ANSD montre que les prix moyens perçus à l'exportation ont progressé plus rapidement que les prix payés à l'importation.



La hausse des cours mondiaux du brut et de l'or a renforcé le pouvoir d'achat des exportations sénégalaises sur les marchés internationaux. Si la dynamique d'extraction se maintient et que les capacités de transformation locale continuent de se développer, le Sénégal pourrait se rapprocher durablement d'un équilibre commercial historiquement inédit pour son économie.