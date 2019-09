Adama Gaye: « entre Me Malick Sall et moi, c'est fini »

Jadis inséparables, le journaliste Adama Gaye et l’actuelle ministre de la Justice Me Malick Sall s’apprêtent à enterrer leur amitié de longue date.« Entre Me Malick Sall et moi, c'est fini. J'ai tourné la page. C'est lui qui l'a cherché. C'était pour en finir avec moi. Il voulait m'humilier en m'amenant à subir toute la violence d'une justice illégitime. Les choses ont tourné contrairement à ses prévisions… », a-t-il martelé dans un entretien avec Walf Quotidien.Dans se sens, il ajoute : "J'ai été le premier à l'aider à rencontrer un chef d'Etat, en la personne d'Oumar Bongo comme Jean Baptiste Placca qui parle à la Rfi et Yakouba Kébé."Le journaliste est catégorique sur sa relation avec l'actuel Garde des Sceaux : "Je ne suis pas prêt à négocier. Il s'est fourvoyé en déclarant qu'il a ordonné mon arrestation. Il doit se remettre en question".D’après L’Obs qui est revenu sur la relation entre les deux hommes d’il y a une quarantaine d’années, l’odyssée a démarré en 1970, dans les coursives de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils se sont connus à travers un certain Daouda Ndiaye, jeune étudiant et actuel chargé de communication du ministère de la Justice.S’installe une sympathie partagée. Le lien évolue et prend une nouvelle tournure. Adama Gaye devient plus ami à Malick Sall, aux temps heureux comme les moments d’infortune, allant jusqu’à toucher leurs deux familles qu’eux deux n’osent jouer à l’Arlésienne.A l’instar de toutes les personnes de leur génération, ils ont connu des moments festifs. « Ils sortaient, se défonçaient comme des jeunes normaux. Ils étaient tout le temps ensemble », se souvient Me Khoureychi Ba, condisciple de Me Malick Sall à l’Université et actuel avocat de Adama Gaye.