Administration : lancement d'un audit physique et biométrique de la fonction publique

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a officiellement lancé ce mardi à Dakar l’audit physique et biométrique de l’administration. Cette opération vise à moderniser les services publics et à améliorer la gestion des ressources humaines de l’État. Le lancement coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de la fonction publique.



L'initiative cherche à fiabiliser les effectifs, à valoriser le capital humain et à optimiser les ressources publiques. Le ministre a précisé que cet audit constitue un acte de gestion responsable et non une mesure de défiance. Les équipes d'auditeurs se déploient dès ce mardi sur l’ensemble du territoire national pour établir une cartographie exacte des agents de l'État.



La cérémonie a également été marquée par la remise du Prix Fonction publique à 50 agents de l'État issus de différents ministères sectoriels. Ces récipiendaires ont été récompensés pour leur exemplarité, leur professionnalisme et leur sens de l'intérêt général. Par cette distinction, le gouvernement souhaite promouvoir une culture de la performance et du mérite au sein de l'administration sénégalaise.