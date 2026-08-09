Naufrage à l'Afrobasket U18 : 3 défaites en 3 matchs pour les Lioncelles

Naufrage collectif pour l'équipe nationale féminine U18 de basket-ball. Les Lioncelles quittent la compétition continentale la tête basse après un revers concédé face au Nigeria (70-40), marquant leur troisième défaite consécutive en autant de sorties.



Dès les premières minutes de la partie, les Sénégalaises sont passées à côté de leur sujet. Distancées dès le premier quart-temps (21-4), les protégées du sélectionneur Malick Bachir Diop n'ont jamais réussi à inverser la tendance face à l'agressivité nigériane.



Malgré un léger réveil offensif avant la pause, le retard accumulé est resté abyssal au moment de regagner les vestiaires (45-18). La seconde période a confirmé la supériorité tactique et physique du Nigeria, qui a creusé l'écart lors du troisième acte (57-31) avant d'assommer définitivement les Lioncelles dans le dernier quart-temps (70-40).



Cette troisième défaite consécutive vient sceller le bilan négatif du Sénégal dans ce tournoi continental. Avec trois reves en trois rencontres, cette campagne met en lumière les profondes lacunes techniques et physiques du groupe U18 féminin face aux cadors du continent.