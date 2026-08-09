Mimi Touré à Méouane : « le président Diomaye se concentre sur l'essentiel, pas sur les bavardages »

En rassemblement ce week-end à Mécké village, la haute représentante du chef de l'État a vanté les qualités du président Bassirou Diomaye Faye. Aminata Touré y a supervisé l'animation politique du nouveau parti présidentiel « Kiiraay – Les Patriotes républicains », promettant des solutions concrètes aux urgences de la zone.



L'ancienne Première ministre et superviseure générale de Kiiraay – Les Patriotes républicains, Aminata Touré, a présidé une grande mobilisation politique à Mécké village, dans la commune de Méouane. Devant la quasi-totalité des maires du département de Tivaouane, la responsable politique a recadré le débat public autour des priorités de développement économique et social, tout en défendant la posture du président de la République.



Pour la haute représentante de l'exécutif, la ligne de conduite de Bassirou Diomaye Faye tranche avec les querelles de l'opposition. Aminata Touré dépeint un chef d'État concentré sur sa feuille de route nationale. « Le président Bassirou Diomaye Faye est un leader plein de qualités, poli, discipliné, respectueux, un travailleur qui aime son pays [...]. Il se concentre toujours sur l'essentiel pour le développement économique et social du pays plutôt que de gaspiller son énergie à s'intéresser aux bavardages inutiles et incessants de ses détracteurs », a déclaré Mimi Touré.



Elle a rappelé que la philosophie du « patriote républicain » repose sur le respect des institutions, des aînés, de la presse et de la justice, alliés à un engagement citoyen responsable. Face aux doléances soulevées par le maire de la commune de Méouane, Cheikh Sall, la superviseure du parti présidentiel a apporté des garanties directes sur les chantiers locaux. Elle a annoncé la prise en compte du bitumage des axes Pire-Méouane-Bayakh et Mécké-Ndank Kounta dans la relance prochaine du programme spécial de désenclavement.



Sur le plan des équipements sportifs, Mimi Touré a indiqué que le ministère des Sports étudie les voies et moyens pour achever les travaux du stade de Méouane, bloqués à 95 % de réalisation depuis 2016. Elle a également réaffirmé la volonté du chef de l'État d'activer prioritairement les leviers financiers publics au profit des projets des femmes, des jeunes et des acteurs culturels.



Abondant dans le même sens, le maire Cheikh Sall a appelé les populations du Cayor à répondre massivement à l'appel du président de la République pour garantir la stabilité et le progrès social du pays.