Administration : un collectif d'agents de l'État lance une "semaine rouge" pour réclamer le paiement de l'indemnité de logement

Le Collectif interministériel des agents de l’Administration sénégalaise (CIAAS) a lancé, ce lundi 8 septembre, une série d'actions syndicales dénommée la "semaine rouge de l’administration". Cette mobilisation a pour but d'exiger le paiement immédiat d'une indemnité de logement prévue par la loi de finances, ainsi que le respect des engagements du pacte de stabilité sociale.



Selon le coordonnateur du CIAAS, Omar Dramé, les agents de l'administration, centraux comme déconcentrés, sont invités à porter des brassards rouges toute la semaine. Cette action symbolique vise à rappeler aux autorités le non-paiement de cette indemnité, dont le rappel était attendu depuis le mois de juillet.



M. Dramé a précisé que le collectif avait déjà adressé des correspondances au Premier ministre, aux ministres de la Fonction publique et du Travail, ainsi qu'au président du Haut Conseil du dialogue social, sans obtenir de réponse satisfaisante. « Si aucune réponse n’est apportée à cette revendication, nous déposerons une demande d’autorisation pour organiser une marche de protestation », a-t-il averti.



Il a également exprimé ses craintes quant à la suite : « Si l’indemnité de logement, qui est notre principale revendication, n’est pas payée, cela veut dire que les autres engagements échelonnés sur trois ans ne le seront pas non plus ». Pour lui, ce retard pourrait compromettre l'ensemble du pacte de stabilité sociale.



Cependant, cette mobilisation est vivement contestée. Birama Ndiaye, Secrétaire général du Syndicat démocratique des travailleurs de l’administration (SDTA), a balayé d’un revers de main la légitimité du CIAAS.



« Le collectif interministériel n’a rien de légal. Un collectif n’est pas une personne morale pour parler au nom des travailleurs », a-t-il déclaré. Il a réaffirmé que le SDTA était la seule entité habilitée à défendre les intérêts des agents.



Estimant que le mot d'ordre est voué à l'échec, M. Ndiaye a pris position : « Nous ne pouvons pas corroborer un tel mot d'ordre... Le SDTA est contre ».



Ce désaccord public au sein de la représentation des agents jette un doute sur la portée réelle du mouvement de protestation.