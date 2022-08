Admission en classes préparatoires aux Grandes écoles : les parents d'élèves exigent du ministre plus de clarifications

Dans un communiqué rendu public lundi, le ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation a invité les bacheliers sénégalais ayant obtenu une mention "Très Bien" ou "Bien" au baccalauréat de faire acte de candidature pour une admission en classes préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) du Sénégal. Les parents d’élèves qui étalent leur inquiétude face à cette note, exigent du ministre plus de clarifications.



« Cette information de compte-goutte, chaque fois qu’on interpelle le ministère, on nous amène un point. C’est un projet extrêmement important pour un pays. Donc, il faudrait que les gens qui s’occupent de ce projet invitent au moins les parents d’élèves, en tout cas trouver un moyen de créer même un bouquin ou bien créer des informations sur des sites pour que tout le monde soit édifié sur l’ensemble des informations sur ces classes préparatoires », a réagi Abdoul Khadre Gaye, parent d’élève, en réaction au communiqué du ministre.



Il a poursuivi sur la Rfm, « Mais dire que je vais ouvrir des classes préparatoires pour des élèves mention "Très Bien" ou "Bien", point c’est tout. Et si tu fais deux ans dans ces écoles de prépa, quel concours tu pourras faire, tu seras dans quel environnement, où sont les locaux, est-ce qu’il y a des commodités, et tout ce qu’il faut ? Parce que quand même l’enseignement supérieur, c’est du sérieux ».



Abdoul Khadre Gaye se désole du fait qu’au Sénégal, il y a de très bons projets mais qui meurent avant même leurs naissances. « Aujourd’hui, on devait être dans la promotion de ces classes préparatoires pour que les élèves l’acceptent. C’est vraiment désolant », a-t-il conclu.