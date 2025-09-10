Adolescentes en Afrique : 34 % sont hors du système scolaire, selon un rapport alarmant

Le rapport « Parcours vers la prospérité pour les adolescentes en Afrique » dresse un constat sans appel. En effets, malgré des progrès notables dans plusieurs domaines, les adolescentes africaines restent confrontées à de profondes inégalités freinant leur épanouissement. Selon ce document, « 34 % des filles âgées de 15 à 19 ans ne sont pas scolarisées », un chiffre qui illustre la persistance des obstacles structurels liés à l’accès à l’éducation.



Les disparités sont particulièrement marquées entre les zones urbaines et rurales. Dans certains pays, l’écart de fréquentation scolaire atteint plus de 20 points de pourcentage. Le rapport souligne que « les adolescentes vivant en milieu rural sont deux fois plus susceptibles d’être déscolarisées » que celles des villes. Cette réalité compromet leurs perspectives d’emploi et leur participation future au développement économique.



Les inégalités de genre se manifestent aussi dans le domaine de la santé. Le rapport indique que « près de 30 % des adolescentes africaines âgées de 15 à 19 ans sont déjà mères ou enceintes », un phénomène qui expose à des risques accrus de mortalité maternelle et de pauvreté intergénérationnelle. Les pratiques sociales, telles que le mariage précoce, aggravent ces vulnérabilités. En Afrique de l’Ouest, une fille sur deux est mariée avant l’âge de 18 ans.



Sur le plan économique, la marginalisation reste importante. Les adolescentes participent rarement à des activités génératrices de revenus stables et sont cantonnées à des emplois informels précaires. Le rapport note que « plus de 80 % des jeunes filles en zone rurale travaillent dans l’agriculture de subsistance, sans rémunération ni protection sociale ».



Les conséquences de ces inégalités dépassent le cadre individuel. L’étude souligne que si les adolescentes africaines bénéficiaient d’un accès équitable à l’éducation et à la santé, « le continent pourrait gagner jusqu’à 500 milliards de dollars de croissance économique supplémentaire d’ici 2050 ». Ce potentiel illustre l’ampleur du défi mais aussi les opportunités liées à une meilleure inclusion des jeunes filles dans les politiques de développement.



La source rappelle que la jeunesse féminine constitue un atout démographique majeur. Or, sans politiques adaptées, cet atout risque de se transformer en fardeau. « Investir dans les adolescentes, c’est investir dans l’avenir de l’Afrique », conclut le rapport Parcours vers la prospérité pour les adolescentes en Afrique.