Adoption de la loi d’accès à l’information : « C’est un outil pour le citoyen », estime Abdoulaye Ndiaye, chargé de programme de l’ONG Article 19

La loi sur l’accès à l’information a été adoptée à l’unanimité, mardi 26 août, à l’Assemblée nationale. Elle permettra désormais à tout citoyen désirant obtenir une information auprès d’un service public d’y avoir accès.



« Cette loi est un outil pour le citoyen, car elle permettra de contrôler la gestion des ressources publiques et de renforcer le débat démocratique », a déclaré Abdoulaye Ndiaye, chargé de programme à l’ONG Article 19. Il a, dans la foulée, invité la société civile à accompagner les citoyens qui souhaiteront solliciter des informations.



Invité de l’émission Midi Keng sur PressAfrik, ce mercredi 27 août, Abdoulaye Ndiaye a estimé que cette loi contribuera également à lutter contre la désinformation. Il a d’abord exprimé la satisfaction de son organisation à l’égard du gouvernement pour « avoir fait preuve de volonté».



Le chargé de programme d’Article 19 s’est également réjoui de « l’esprit d’ouverture » des députés qui ont « pris en compte les amendements et commentaires émis par la société civile ».



La loi sur l’accès à l’information oblige désormais les services publics à répondre aux demandes dans un délai de 15 à 30 jours, a précisé l’acteur de la société civile, soulignant le rôle de ses pairs dans la sensibilisation des citoyens à l’existence et au contenu de cette loi.



Cependant, Abdoulaye Ndiaye a pointé du doigt le nombre important d’exceptions prévues par le texte. « Nous estimons que ces exceptions sont nombreuses et pas toujours clairement définies. Certains articles restent ambigus », a-t-il regretté, tout en déplorant la faible représentation de la société civile au sein de la commission d’accès à l’information.