Adrien Rabiot explique son étonnant choix de rejoindre l’OM

Au lendemain de l’annonce de sa signature à l’OM, Adrien Rabiot a expliqué son choix, lui le joueur formé et révélé au PSG.



Adrien Rabiot à l’OM. Il faut encore se pincer pour y croire. Même après son arrivée en début de semaine à l’aéroport de Marseille Provence saluée par des dizaines de supporters, même après le communiqué du club officialisant sa venue, et même lors de sa présentation à la presse ce mercredi, voir le Francilien porter le maillot azur et blanc est encore difficile à imaginer. Il va falloir s’y habituer pourtant.



«Parce qu’en discutant beaucoup avec Benatia, le coach et le président, ils m’ont exposé le projet ambitieux de l’OM. J’ai adhéré tout de suite. De Zerbi a une certaine cote, on sait ce qu’il est capable de faire», affirme-t-il en préambule.



Forcément, il n’a pas échappé aux questions sur son passé parisien, et son choix de venir à Marseille. Les supporters du PSG ont pu paraître blessés, quand leurs rivaux y voient une "prise de guerre" même s’il est parti par la toute petite porte du club de la capitale il y a déjà 5 ans.



«Je n’ai rien à expliquer à qui que ce soit, je fais ma carrière», tranche le milieu de terrain avec aplomb. Et sur ses nombreuses déclarations durant ses jeunes années contre l’OM ? On peut se rendre compte que rien n’est impossible dans la vie. Avec de l’expérience et d’autres circonstances, on peut se rendre compte que les choses sont différentes. Peut-être que ça en a déçu certains mais ce choix m’appartient », confie le milieu de terrain.



Le discours de Benatia a fait mouche



Aussi séduit que surpris par l’appel de Medhi Benatia il y a quelques jours, le joueur de 29 ans a rapidement donné son feu vert pour aller plus loin dans les négociations.



«Je ne m’attendais pas à cet appel. J’ai aimé sa démarche. Ça montre qu’il est ambitieux, j’ai vu son envie, sa détermination, il m’a parlé clairement. Je me suis dit que les gens au club avaient, eux aussi, de grandes ambitions. Sinon, ils ne seraient pas venus chercher un joueur comme ça.»



Sous entendu, un international français titulaire dans deux des meilleurs clubs d’Europe sur cette dernière décennie. Reste qu’il a fallu convaincre l’entourage de Rabiot, récalcitrant au début.



«Ma famille est heureuse dans le sens où elle est derrière moi. Elle me soutient. Ça pouvait ne pas paraître évident pour eux non plus. Et puis en voyant les dirigeants, et ce qu’on a pu lire sur les réseaux sociaux, ils étaient finalement très heureux pour moi. C’est important qu’elle soit derrière moi. De savoir qu’ils valident ce choix, c‘est une bonne chose», assure Rabiot, prêt à mettre son expérience au service de l’OM désormais.





Il faudra en revanche patienter pour le voir à l’œuvre lui qui se dit encore un peu court physiquement. Il a d’ores et déjà fait une croix sur le déplacement à Lyon dimanche prochain.





