Adultère à Darou Mousty: Ahmadou Ka sectionne le bras de son oncle

Ahmadou Kâ, marié à deux épouses et pères de plusieurs enfants a été condamné à trois (3) ans de prison ferme. Il a été jugé par le tribunal de Grande instance de Louga pour les délits de coups et blessures volontaires ayant entrainer amputation sur la personne de son oncle D. Sow.



Les faits ont eu lieu dans la nuit du 24 au 25 octobre dernier. Revenant d’un voyage, Ahmadou Kâ a remarqué des traces de pas sortant de la chambre de sa deuxième épouse. Conscient qu’il s’agit bien de pas d’un homme, il s’en est ouvert à sa première épouse. Cette dernière lui révèle avoir remarqué la présence de son oncle I.Sow, dans la maison.



Déduisant que son oncle entretient une relation amoureuse avec sa dulcinée, il décide d’en découdre avec lui. Muni de son coupe-coupe, il se rend au domicile de son oncle pour lui régler son compte. Il tombe sur le grand-frère de celui-ci qu’il interpelle de manière amère. Insatisfait de la réponse qu’il a eu, il lui assène un violent coup à l’aide de son coupe-coupe et lui sectionne littéralement le bras.

Appelé à la barre, il a reconnu les faits. Il a été condamné à trois ans de prison ferme.