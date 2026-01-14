Diourbel : un dépôt de boissons périmées depuis 2021 découvert en pleine nature

La Brigade régionale d'hygiène de Diourbel (centre) a annoncé avoir découvert un stock de boissons périmées datant de 2021, abandonné dans la nature, aux abords de la commune.



‎«La brigade a découvert un dépôt de boissons impropres à la consommation, jetées dans la nature à la périphérie de la commune de Diourbel, suite à des signalements des populations et de certaines autorités », selon le capitaine Ismaïla Diagne, cité par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).



Les premiers témoignages recueillis sur place ont révélé aussi que c’est un camion qui aurait déversé les produits sur le site avant de quitter les lieux. M. Ismaïla Diagne dit noter que des enfants avaient commencé à boire certaines de ces boissons avant l'intervention des autorités compétentes, soulignant que «cet acte irresponsable met sérieusement en danger la vie des population».



En dénonçant un acte d’une «extrême gravité» qui constitue une infraction pénale commise par «un commerçant ou un distributeur véreux», il a indiqué qu’après la sécurisation du site, les éléments de la brigade régionale d’hygiène procéderont à la destruction de ces boissons périmées.



Le capitaine Ismaïla Diagne a par ailleurs promis que des enquêtes seront menées afin d’identifier les responsables et d’appliquer des sanctions à la hauteur de la gravité des faits.