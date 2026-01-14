Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

CAN 2025 Maroc : un dispositif permet aux non-voyants de suivre les matchs depuis les tribunes



CAN 2025 Maroc : un dispositif permet aux non-voyants de suivre les matchs depuis les tribunes
A l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) – 2025 en cours au Maroc, la Confédération africaine de football (CAF) a expérimenté un dispositif inédit sur le continent qui a permis aux supporters non-voyants de suivre les matchs depuis les tribunes. 

Lors du quart de finale Sénégal–Mali (1-0), un dispositif de commentaire audio descriptif a offert à aux spectateurs non-voyants la possibilité de vivre en direct chaque action et chaque moment clé du match, directement depuis les tribunes, selon le média marocain Medi1News.

A travers cette stratégie, les personnes aveugles et malvoyantes ont eu un accès direct à l’ambiance du stade, sans avoir besoin d’écran ni d’intermédiaire. Munis de casques, ils ont pu écouter un récit précis et continu du match : le positionnement des joueurs, le rythme du jeu, les fautes, les occasions… Chaque détail retranscrit pour une immersion complète au cœur des actions de football. 
Autres articles

Charles KOSSONOU

Mercredi 14 Janvier 2026 - 15:31


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter