CAN 2025 Maroc : un dispositif permet aux non-voyants de suivre les matchs depuis les tribunes

A l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) – 2025 en cours au Maroc, la Confédération africaine de football (CAF) a expérimenté un dispositif inédit sur le continent qui a permis aux supporters non-voyants de suivre les matchs depuis les tribunes.
Lors du quart de finale Sénégal–Mali (1-0), un dispositif de commentaire audio descriptif a offert à aux spectateurs non-voyants la possibilité de vivre en direct chaque action et chaque moment clé du match, directement depuis les tribunes, selon le média marocain Medi1News.
A travers cette stratégie, les personnes aveugles et malvoyantes ont eu un accès direct à l’ambiance du stade, sans avoir besoin d’écran ni d’intermédiaire. Munis de casques, ils ont pu écouter un récit précis et continu du match : le positionnement des joueurs, le rythme du jeu, les fautes, les occasions… Chaque détail retranscrit pour une immersion complète au cœur des actions de football.
