Intelligence artificielle : le Sénégal classé 97e au niveau mondial et 9eme en Afrique

L'indice annuel publié par Oxford Insights a évalué 195 gouvernements à l'aide de 69 indicateurs répartis en six piliers, notamment "la capacité politique, la gouvernance, l'infrastructure d'IA, l'adoption, le développement et la diffusion dans le secteur public, et la résilience".



La Capacité politique (61,00) indique que le Sénégal a une vision claire et une volonté politique (stratégies nationales, cadres législatifs). Le volet Gouvernance (50,88) est considéré comme un score qui reflète l'existence de cadres éthiques et de protection des données. Le gouvernement a également identifié l'IA comme un levier de croissance. Toutefois le défi majeur persiste dans les indicateurs. En faite, le Secteur public et Infrastructure ont obtenu de faibles scores. L’Adoption par le secteur public (28,47) indique que malgré la volonté politique, l'intégration concrète de l'IA dans les services administratifs reste faible ou à un stade pilote.



L’Infrastructure d'IA (37,00), concerne l'accès aux données de haute qualité, la puissance de calcul (GPU) porte sur la connectivité Internet, indispensables pour faire tourner des modèles d'IA. La Résilience (35,48), elle, mesure la capacité du marché du travail et de l'économie à s'adapter aux chocs technologiques et à l'automatisation.