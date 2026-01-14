Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Intelligence artificielle : le Sénégal classé 97e au niveau mondial et 9eme en Afrique

L’Indice de préparation des gouvernements à l'IA (Government AI Readiness Index), classe le Sénégal au 97e rang au niveau mondial et 9eme en Afrique. Le score global de 38,84 montre un pays en pleine transition, avec des forces notables en politique, ainsi que des défis structurels importants.



Intelligence artificielle : le Sénégal classé 97e au niveau mondial et 9eme en Afrique
L'indice annuel publié par Oxford Insights a évalué 195 gouvernements à l'aide de 69 indicateurs répartis en six piliers, notamment "la capacité politique, la gouvernance, l'infrastructure d'IA, l'adoption, le développement et la diffusion dans le secteur public, et la résilience".

L'indice de préparation à l'IA d'Oxford Insights a pour but d'évaluer le niveau de préparation des gouvernements et à mettre en œuvre l'intelligence artificielle dans la prestation de services publics, à l'aide d'indicateurs portant sur la "capacité politique, l'infrastructure, la gouvernance, le développement, la diffusion et la résilience".

 PressAfrik a fait une analyse rapide des points forts et faible

La Capacité politique  (61,00) indique que le  Sénégal a une vision claire et une volonté politique (stratégies nationales, cadres législatifs). Le volet  Gouvernance (50,88)  est considéré comme  un score qui reflète l'existence de cadres éthiques et de protection des données. Le gouvernement a également identifié l'IA comme un levier de croissance.  Toutefois  le défi majeur persiste dans les indicateurs. En faite, le Secteur public et Infrastructure  ont obtenu de faibles scores. L’Adoption par le secteur public (28,47) indique que  malgré la volonté politique, l'intégration concrète de l'IA dans les services administratifs reste faible ou à un stade pilote.

L’Infrastructure d'IA (37,00), concerne l'accès aux données de haute qualité, la puissance de calcul (GPU) porte sur la connectivité Internet, indispensables pour faire tourner des modèles d'IA. La Résilience (35,48), elle, mesure la capacité du marché du travail et de l'économie à s'adapter aux chocs technologiques et à l'automatisation.
Autres articles


Mercredi 14 Janvier 2026 - 14:35


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter