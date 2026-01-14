Fédération burkinabé de football : Brama Traoré, le sélectionneur, et l’ensemble de son staff limogés

La Fédération burkinabé de football (FBF) a annoncé ce mercredi 14 janvier avoir limogé le sélectionneur Brama Traoré «ainsi que l’ensemble de son staff» composé de Pièrre Bazié, Mohamed Kaboré, Wilfried Da et Issa Balboné, dans un communiqué.



Selon la FBF, cette décision fait suite aux «résultats largement en deçà des objectifs assignés à l’équipe nationale» pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc) 2025, où le Burkina a été éliminé par la Côte d’Ivoire en huitième de finale (3-0).



Face à ce qu’elle considère comme une «contre-performance», l’instance fédérale a aussi rappelé que l’objectif des Etalons était «d’atteindre au minimum les demi-finales», avant d’assurer que «des dispositions immédiates seront prises afin d’engager un nouveau processus de sélection d’un encadrement technique».