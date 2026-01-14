IA en Afrique subsaharienne : Le Kenya, l'Afrique du Sud, Maurice et le Nigéria les mieux classés

L’Afrique subsaharienne est classé 9ème, un score moyen de 28,04 dans l’Indice de préparation des gouvernements en matière d'IA 2025(Government AI Readiness Index). Selon le rapport, son potentiel en intelligence artificielle est immense.



Le continent bénéficie d'un solide héritage numérique et d'innovation. Cependant, le continent présente également d'importantes lacunes en matière d'IA, notamment la nécessité de renforcer ses infrastructures numériques et énergétiques fondamentales, de former et de pérenniser les talents (de l'éducation formelle à la recherche, au développement et à la commercialisation), et d'élaborer des politiques et des réglementations essentielles et structurantes en matière de numérique, de données et d'IA.

Le Kenya, l'Afrique du Sud, Maurice et le Nigéria ont été les pays d'Afrique subsaharienne les mieux classés cette année, occupant respectivement les 65e, 67e, 71e et 72e places de l'indice mondial de préparation à l'IA. Dix autres pays du continent figurent parmi les 100 premiers au niveau mondial, dont deux, le Rwanda et l'Éthiopie, qui ont mis en place des pôles d'innovation visant à mobiliser les investissements dans l'IA et à lancer de nouvelles initiatives dans ce domaine.

Dans l'édition de cette année de l'Indice, le rapport note que l'Afrique subsaharienne a réalisé des progrès notables en matière de gouvernance qui analyse la manière dont l'IA est explorée et réglementée dans les pays – et de développement et diffusion (mesurant le capital humain en IA du continent, la maturité du secteur de l'IA et la diffusion technologique). Pour ces deux piliers, le continent se classe au 9e rang sur neuf régions au niveau mondial. Toutefois, d'importantes lacunes subsistent pour faire progresser la préparation de l'Afrique subsaharienne à l'IA, notamment en ce qui concerne les infrastructures et l'adoption par le secteur public.

Selon l’indice, le Nigéria, l'un des pays les mieux classés du continent, vient d'intégrer le top 50 en matière de développement et de diffusion (49e place) et a réalisé une performance encore meilleure en matière de capacité politique (35e place mondiale) grâce à l'augmentation des investissements dans son secteur national de l'IA, la publication de documents de politique détaillés sur l'IA et une volonté affichée de renforcer la collaboration internationale. Le Ghana et le Kenya n'ont peut-être pas obtenu d'aussi bons résultats dans un domaine particulier, mais ont affiché de bons scores dans l'ensemble des indicateurs, le Kenya se classant 22e mondial pour la résilience face à l'IA. Il ressort que ces deux pays contribuent également à façonner des écosystèmes d'innovation prometteurs en IA.

Les 10 premiers pays africains selon le classement mondial de l’Indice de préparation des gouvernements en matière d'IA 2025

1. Kenya — 65e

2. Afrique du Sud — 67e

3. Maurice — 71e

4. Nigéria — 72e

5. Rwanda — 75e

6. Ghana — 85e

7. Maroc — 87e

8. Algérie — 96e

9. Sénégal — 97e

10. Tunisie — 99e