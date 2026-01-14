Changement climatique: Diomaye Faye plaide pour «une mobilisation internationale accrue»

Le Président Diomaye Faye a plaidé ce mercredi 14 janvier pour «une mobilisation internationale accrue face aux effets du changement climatique» dans un contexte où l’Afrique est affectée «de manière disproportionnée». Il a fait cette plaidoirie lors de son allocution d’ouverture d’un side event consacré au soutien du processus préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l’eau, que le Sénégal coorganisera avec les Émirats arabes unis en 2026.



Selon la Présidence, dans son intervention, le chef de l’Etat a aussi «souligné le caractère stratégique de l’eau, à l’intersection du climat, de la paix, de la sécurité et du développement durable».



Les 14 et 15 janvier 2026, Diomaye Faye est à Abu Dhabi dans le cadre d’un «rendez-vous international majeur dédié aux enjeux de développement durable, de transition énergétique et d’innovation», après avoir séjourné deux jours plus tôt au Koweït.