Simbandi Birassou : les éleveurs réclament justice et protection face aux attaques armées

Le collectif des éleveurs de l’arrondissement de Simbandi Birassou, dans le département de Goudomp (sud), hausse le ton face à la recrudescence des violences et du vol de bétail. Réunis au sein d’un mouvement de protestation, ils exigent que toute la lumière soit faite sur les cas d’assassinats d’éleveurs perpétrés par des bandits armés dans la zone.



Pour se faire entendre, ces éleveurs ont organisé, ce mardi 13 janvier, une marche pacifique reliant Baghére, localité située non loin de Tanaff, à Simbandi Birassou. À l’issue de la manifestation, un mémorandum a été remis au sous-préfet de l’arrondissement, afin d’alerter l’autorité administrative sur la gravité de la situation sécuritaire que vivent les éleveurs.



Prenant la parole au nom des manifestants, le porte-parole du collectif, Bouro Wolou, est longuement revenu sur les pertes en vies humaines enregistrées ces dernières années. Il a notamment rappelé le dernier cas en date, survenu le 4 octobre 2025 à Tognataba, dans la commune de Baghére, où un éleveur du nom de Mba Dobassy a été froidement assassiné par des individus armés qui ont ensuite emporté son troupeau.



Au-delà des pertes humaines, les éleveurs dénoncent également l’ampleur du vol de bétail. Selon Bouro Wolou, plus de 500 têtes de bétail, toutes espèces confondues, seraient subtilisées chaque année dans l’arrondissement de Simbandi Birassou. Une situation qu’il qualifie d’« intenable » et qui met en péril les moyens de subsistance de nombreuses familles.



Face à cette insécurité persistante, le collectif plaide pour que les éleveurs soient autorisés à porter des armes afin de pouvoir se défendre en cas d’attaque et assurer la protection de leurs troupeaux.



Recevant les manifestants, le sous-préfet de Simbandi Birassou a salué le caractère pacifique et responsable de la marche. Il a promis de transmettre fidèlement le mémorandum à sa hiérarchie, tout en invitant les éleveurs au calme et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité en attendant des solutions durables à cette crise sécuritaire.