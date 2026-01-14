Ziarra annuelle de Madinatoul Houda / Kolda : le comité d’organisation "satisfait" des mesures prises

La région de Kolda se prépare à accueillir la 40ᵉ édition de la Ziarra annuelle de Madinatoul Houda, prévue le week-end du 6 au 7 février prochains. En prélude à cet important événement religieux de portée sous-régionale, un Comité régional de développement (CRD) préparatoire s’est tenu ce mardi 13 janvier, sous la présidence du Gouverneur adjoint de Kolda, Bonaventure Kalamo.



Cette rencontre a permis de faire le point sur les dispositifs organisationnels, notamment ceux liés à la sécurité, à la mobilité des personnes et à la gestion des flux avant, pendant et après la Ziarra. À l’issue des échanges, le comité d’organisation s’est dit pleinement satisfait des dispositions arrêtées par les autorités administratives et les différents services concernés.



« Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité des fidèles et faciliter leurs déplacements », a assuré le président du comité d’organisation, l’inspecteur Moussa Boiro. Il a salué l’engagement des forces de défense et de sécurité, des services techniques et des collectivités territoriales, qui travaillent de concert pour garantir le bon déroulement de l’événement.



Profitant de l’occasion, Moussa Boiro est revenu sur les valeurs fondamentales portées par la communauté de Madinatoul Houda et son guide spirituel, Le Khalife Thierno Mounirou Baldé. Selon lui, cette Ziarra est bien plus qu’un simple rassemblement religieux : elle est un moment de communion autour d’idéaux forts, notamment la diplomatie de paix, la citoyenneté, le développement et la concorde avec Dieu.



Comme à l’accoutumée, des milliers de fidèles sont attendus à Madinatoul Houda pour prendre part à cette Ziarra, devenue au fil des décennies un rendez-vous majeur du calendrier religieux, contribuant également au rayonnement spirituel et culturel de la région.