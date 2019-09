Aérog’Art de l’aéroport Dakar Blaise Diagne : Pour la promotion de l’Art sénégalais

Les aéroports ne sont plus simplement des points de départ et d'arrivée, ils sont devenus des moteurs essentiels du progrès social et économique. Cela LAS (Limak-Aibd-Summa), société gestionnaire de l’aéroport Dakar Blaise Diagne l’a compris en ouvrant son espace aux artistes du Sénégal « pour participer au rayonnement de l’art sénégalais mais aussi au développement économique de l’industrie culturelle en faveur de ses acteurs ». Lors de la cérémonie de vernissage, le directeur général de LAS, Xavier Mary a souligné qu’il en sera ainsi avec d’autres artistes d’autres genres artistiques pour permettre aux touristes et les passagers de façon générale de découvrir l’art sénégalais. Une autre manière selon lui pour l’aéroport de jouer pleinement sa partition pour la promotion de la Destination Sénégal.