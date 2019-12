Aéroport Dakar Blaise Diagne : Effectivité de la ligne Dakar-Marseille-Barcelone

Les premiers passagers de cette nouvelle ligne de la compagnie nationale ont été accueillis ce jeudi après-midi à l’aéroport Dakar Blaise Diagne. Il s’agit de beaucoup de sénégalais qui ont exprimé leur satisfaction sur l’ouverture de cette ligne. Même sentiment pour le directeur général d’Air Sénégal, Ibrahima Kane, qui a soutenu que des sénégalais ont quitté l’Italie, des villes de la France, pour prendre ce vol. Ce dernier avait aussi à bord des compatriotes et d’autres passagers qui étaient en transit pour Ziguinchor ou la sous-région. Un cocktail de bienvenue a été offert à ces premiers passagers dans une ambiance bon enfant avec la participation des agents de plusieurs entités de la plateforme. Pour rappel, « la ligne Dakar-Marseille-Barcelone sera desservie 3 fois par semaine, les lundi, jeudi et samedi. Départ de Dakar-Blaise Diagne à 0h20 pour arriver à Marseille à 6h30. Puis départ de Marseille-Provence à 7h55, escale à Barcelone de 9h05 à 10h25 et atterrissage à Dakar à 15h05 ».