Aéroport de Ziguinchor : les travaux seront achevés d’ici fin avril 2026, selon le président Diomaye Faye

Les travaux de l’Aéroport de Ziguinchor ont repris à un rythme satisfaisant et devraient être achevés d’ici la fin du mois d’avril 2026, a déclaré, samedi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au terme d’une visite du chantier.



« Cette visite nous a permis de constater non seulement la reprise effective des travaux, mais surtout le rythme soutenu auquel ils avancent », a dit le chef de l’État, se félicitant de l’évolution du chantier.



Il a annoncé que l’État a prévu une enveloppe globale de 13 milliards de francs CFA pour le respect des délais contractuels.



« Un montant de 7 milliards francs CFA a été injecté dès 2025 à travers la loi de finances rectificative (LFR 2025), tandis que les 6 milliards de francs restants seront mobilisés dans la loi de finances initiale 2026 », a-t-il expliqué.



Il a invité les entreprises impliquées dans ces travaux à maintenir le niveau de qualité des travaux et à préserver la conception architecturale prévue pour l’ouvrage.



« À terme, cette infrastructure devra contribuer à améliorer significativement l’accessibilité de Ziguinchor, dans le cadre du Programme national de desserte aérienne des régions, inscrit dans l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 », a encore dit Bassirou Diomaye Faye.



Le chef de l’Etat a signalé que des études sont actuellement en cours pour étendre ce programme national de desserte aérienne à d’autres régions du pays, à partir des Aéroports régionaux, en tenant compte des orientations définies par cet agenda stratégique.



Selon Bassirou Diomaye Faye, ces ressources financières permettront à l’entreprise chargée des travaux de tenir son engagement de livrer l’infrastructure à la fin du mois d’avril 2026.



La région de Ziguinchor constitue un maillon essentiel de la politique nationale de territorialisation mise en œuvre depuis l’accession de l’actuelle équipe dirigeante à la tête du pays, a-t-il rappelé.



Avec APS