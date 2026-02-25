Trafic de crack à Yeumbeul : le procureur requiert le mandat de dépôt contre la tiktokeuse Imane Traoré et ses complices

L'étau se resserre autour de la tiktokeuse Fatimata Traoré, alias « Imane Traoré », et de ses quatre co-accusés. Le procureur Saliou Dicko a officiellement sollicité ce mercredi 25 février l'ouverture d'une information judiciaire pour « détention et trafic de drogue dure (crack) ».



Le chef du parquet de Pikine-Guédiawaye a requis également selon les informations de Seneweb, le placement sous mandat de dépôt pour l'ensemble du groupe, qui a fait l'objet d'un deuxième retour de parquet en attendant l'ordonnance du juge d'instruction prévue ce jeudi.



L'affaire a éclaté à l'aube du samedi 21 février 2026, lors d'une opération menée par le commissariat de Yeumbeul-Comico dans la cité Yves Niang. Alertés par un renseignement faisant état d'un réseau actif, les policiers ont surpris trois individus, dont la tiktokeuse de 21 ans, en « flagrant délit » de consommation dans un appartement. L'enquête a rapidement conduit à l'arrestation de deux autres suspects, dont le fournisseur présumé, Pape Diouf, intercepté sur son scooter avec des preuves accablantes.



Au total, les enquêteurs de la Brigade de Recherches (BR) ont saisi 8,6 grammes de crack (répartis en deux pierres), ainsi que du matériel de conditionnement (papier aluminium, sachets plastique), neuf téléphones portables et deux scooters servant aux livraisons. Lors des interrogatoires, les mis en cause ont reconnu les faits, désignant précisément le réseau de distribution opérant entre Yeumbeul, Kounoune et Golf Sud.



Parmi les suspects figurent une coiffeuse, un étudiant et un conducteur de "tiak-tiak" et la tiktokeuse « imane ».