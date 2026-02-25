Régulation commerciale : le gouvernement adopte un nouveau décret pour réformer l'ARM

Le Conseil des ministres a adopté ce mercredi le « projet de décret portant création et fixant les règles de fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés (ARM) ». Cette réforme vise à doter l'institution d'un cadre juridique modernisé pour mieux stabiliser les cours des produits de grande consommation et protéger le pouvoir d'achat des Sénégalais.



Parallèlement à cette restructuration, le Conseil a également adopté le « projet de décret instituant une redevance de régulation des marchés ». Ce nouvel outil financier est destiné à donner à l'ARM les moyens de sa politique, en assurant un financement pérenne de ses activités de surveillance, de stockage stratégique et de gestion des flux de produits agricoles et industriels sur l'ensemble du territoire national.



L'adoption de ces deux textes législatifs s'inscrit dans la volonté de l'État de renforcer la souveraineté commerciale du pays. En réformant l'ARM et en lui octroyant une autonomie financière via la redevance, le Gouvernement entend lutter plus efficacement contre les pénuries artificielles et les spéculations sur les prix des denrées de première nécessité, telles que l'oignon, la pomme de terre ou le riz.