Aéroports d’Afrique de l’Ouest et du Centre : Le Sénégal félicité à travers la personne du DG des ADS

A la cérémonie d’inauguration, Papa Maël Diop a remercié le chef de l’Etat Macky Sall, « pour la diligence qu’il a bien voulu accorder à notre union, en s’impliquant personnellement dans la signature de l’Accord de siège de l’UGAACO, le 16 mars 2017. »

« Les locaux que nous étrennons aujourd’hui sont non seulement le symbole flambant neuf du dynamisme et des ambitions de notre institution, mais ils sont aussi et surtout l’expression d’un sentiment d’œuvrer pour une cause commune, celle du développement du transport aérien sur notre continent. », a expliqué le directeur général des ADS.

« Avec 17 membres actifs et un tout nouveau siège, l'UGAACO se prononcera désormais avec un "U" majuscule. », conclut-il.