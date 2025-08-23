De nouvelles plaintes viennent alourdir le dossier de El Hadji Babacar Dioum, alias « Kocc », connu dans les affaires liées à la diffusion illicite de contenus pornographiques. Selon Libération, le parquet de Dakar a transmis à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) plusieurs plaintes regroupées contre lui.
Les victimes, réunies en collectif et représentées par F. Yade, l’accusent d’avoir publié des vidéos compromettantes et de s’être livré à « des tentatives de chantage. » Deux plaintes individuelles viennent compléter le dossier à savoir celle de E.A. Cissé, habitant de Grand-Yoff, qui dénonce des faits similaires, et celle de S.D. Diop, résidente de banlieue, qui évoque « la collecte illégale de données personnelles, leur diffusion et des actes d’extorsion. »
D’après le journal, ces accusations ont conduit à l’ouverture de trois (3) enquêtes distinctes, portant notamment sur des faits de « chantage, atteinte à la vie privée, extorsion de fonds, pornographie infantile et blanchiment. »
