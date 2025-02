Affaire 125 milliards: Farba Ngom devant le Pool judiciaire financier à partir de 10 heures

Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, ​poursuivi pour un présumé blanchiment d'argent d'un montant de 125 milliards de F CFA, doit se rendre aujourd'hui, jeudi, devant le Pool judiciaire financier à 10 h. Le responsable de l'Alliance pour la République (APR) peut compter sur le soutien de ses camarades de parti et de ses partisans. Ces derniers ont prévu de se rassembler devant la juridiction pour lui manifester leur solidarité.



« Un appel est lancé à tous les Sénégalais épris de justice pour se rassembler demain devant le Pool financier et soutenir l'honorable député Farba Ngom. Il s'agit de montrer au monde entier que le Sénégal est debout et prêt à défendre ses valeurs », a déclaré Moussa Bocar Thiam, maire de Ourossogui. Lors d'une conférence de presse tenue hier à Dakar, l’ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique a mis en garde le pouvoir. « L’injustice appelle la violence. Il est évident que le Sénégal, ses hommes de valeur, le Fouta, ne laisseront jamais leur fils être sacrifié pour des considérations politiciennes et pour faire plaisir à Ousmane Sonko », a insisté Me Moussa Bocar Thiam.



Du côté des forces de défense et de sécurité, un important dispositif de sécurité a été déployé sur l’ensemble de l’axe menant au Pool judiciaire financier.