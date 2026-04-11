Liga : le FC Barcelone étrille l’Espanyol et se rapproche du titre

Le FC Barcelone évite le piège. À l’occasion de ce derby catalan contre l’Espanyol Barcelone ce samedi, les Blaugranas se sont imposés 4-1 au Camp Nou. Ultra-dominateurs en première période grâce à deux réalisations de Ferran Torres (10e, 25e) sur deux services de Yamal, ils se sont fait peur suite à la réduction du score de Lozano (56e).



En fin de match, Lamine Yamal (87e) et Marcus Rashford (89e) ont éteint le suspense. Après cette 31e journée, ils possèdent neuf points d’avance sur le Real Madrid. Avec cette victoire, le Barça se rapproche sérieusement du titre.