Les États-Unis « nettoient » le détroit d’Ormuz, selon Trump

Les 28 bateaux iraniens poseurs de mines sont « au fond de la mer », affirme le président américain, alors que les discussions se poursuivent à Islamabad.



Les États-Unis ont commencé des opérations pour sécuriser le détroit d’Ormuz, une route maritime mondiale essentielle, a déclaré samedi le président américain Donald Trump.



« Nous entamons maintenant le processus de sécurisation du détroit d’Ormuz, comme un service rendu aux pays du monde entier, y compris la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France, l’Allemagne et bien d’autres », a déclaré Trump sur Truth Social.



Il a affirmé que les mines marines constituaient la seule menace restante pour les navires traversant le détroit, ajoutant que les 28 navires iraniens poseurs de mines étaient « au fond de la mer ».



Les propos de Trump interviennent alors que des délégations américaine et iranienne tiennent des discussions à Islamabad, sous médiation pakistanaise, visant à mettre fin au conflit régional plus large, dans un contexte de cessez-le-feu fragile de deux semaines conclues plus tôt cette semaine.

