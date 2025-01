Affaire 7tv : Ansoumana DIONE apporte son soutien à Maïmouna NDOUR FAYE

Une entreprise de presse, mise sur pied par une très brave dame, Maïmouna NDOUR FAYE et qui retrouve aujourd'hui en difficulté, mérite d'être bien soutenue et encadrée, pour encourager davantage la jeunesse, notamment, féminine à beaucoup entreprendre. A mon sens, moi, Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), ce serait une véritable catastrophe, une honte pour la nation sénégalaise de laisser à elle-même, cette très talentueuse journaliste, dans cette situation où elle se trouve. Quel est le seul secteur qui n'a pas bénéficié des services de la 7tv ?



C'est pourquoi, les nouvelles autorités et l'ensemble des forces vives de la nation doivent se mobiliser comme un seul homme pour que la 7tv reste entre les mains de cette brave Maïmouna NDOUR FAYE, connue de tous, pour son professionnalisme et son amour au journalisme. En tout cas, au nom de tous les malades mentaux du Sénégal, je prie Dieu, Le Tout Puissant Seigneur de bien préserver son entreprise de presse qui a longtemps été au service de la communauté. Nous interpellons toutes les organisations féminines et la presse à se solidariser avec Maïmouna NDOUR FAYE, une vraie icône dans l'espace médiatique.



Au-delà de Maïmouna NDOUR FAYE, nous appelons les nouvelles autorités à mieux accompagner notamment la presse privée, aucune nation ne pouvant se développer sans une presse forte, libre et indépendante, au service de la démocratie. Depuis des années, la presse sénégalaise a fortement contribué au développement de notre pays, au plan économique, social, politique, environnemental, religieux, culturel, entre autres. De la même façon que les autres secteurs clefs sont accompagnés, les organes de presse, des pourvoyeurs d'emplois, méritent une attention particulière, de la part des nouvelles autorités étatiques.



Le 02 janvier 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) - Tel : 77 550 90 82 - 70 745 88 47