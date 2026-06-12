Coupe du monde 2026 : accusé de viol, Thomas Partey interdit d’accès au Canada

Le Canada a refusé d’accorder son visa au footballeur ghanéen Thomas Partey, accusé de viol en Grande-Bretagne où il sera jugé en 2027, a annoncé vendredi 12 juin la Fifa, confirmant une information de la presse. Sa sélection dispute la Coupe du monde 2026 et fera son entrée en lice contre le Panama, le jeudi 18 juin prochain (23h00 GMT).



« La Fifa peut confirmer que le joueur Thomas Partey ne pourra voyager de Boston, où est basée la sélection ghanéenne, au Canada pour le premier match contre le Panama mercredi 17 juin, car sa demande de visa a été refusée par le gouvernement canadien », a indiqué la Fifa dans un communiqué.



Elle précise qu’elle n’était pas « impliquée dans les formalités d’immigration des pays-hôtes » de la Coupe du monde.