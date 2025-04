Affaire ANAMO : Ndèye Maguette Thioune cautionne la somme de 128 millions de Fcfa

Omar Ndiaye, l'ancien directeur administratif et financier (DAF) de l’Agence nationale de la maison de l’outil (ANAMO) a passé hier, mardi, sa première nuit en prison. D’après le journal Libération, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt dans cette affaire où le préjudice est évalué à 600 millions de Fcfa.Cependant, la même source renseigne que tous les fournisseurs ont obtenu la liberté provisoire après avoir consigné. Parmi eux, le plus gros montant est revenu à la femme d'affaires Ndèye Maguette Thioune qui a cautionné la rondelette somme de 128 millions de Fcfa.