Présumée escroquerie portant sur 550 millions de FCFA: un faux marabout arrêté à Dakar après deux ans de cavale

Après près de deux ans de fuite, Amadou L. Samb, présumé marabout ''escroc'', a été interpellé la semaine dernière à son domicile du quartier Sacré-Cœur, à Dakar. Surnommé « faiseur de miracles », il est accusé d’avoir soutiré 550 millions de FCFA à un homme d’affaires de la Petite-Côte, A.L. Diop, en lui promettant prospérité et succès à travers des pratiques mystiques, selon les informations de L'Observateur.





L’arrestation s’est déroulée à l’aube, lors d’une opération discrète menée par la Brigade de recherches de Saly Portudal. Sans opposer de résistance, le suspect a été conduit sous escorte, mettant fin à une longue traque.





Selon l’enquête, la victime, influencée par le marabout, aurait multiplié les dépenses pour des « bains mystiques » et l’achat de parfums prétendument indispensables, dont certains coûtaient jusqu’à 40 millions de FCFA. Sous emprise, l’homme d’affaires a vidé ses comptes, vendu des biens et cédé des terres, jusqu’à perdre la totalité des 550 millions de FCFA.





Face aux enquêteurs, Amadou L. Samb reconnaît partiellement les faits mais conteste le montant, affirmant n’avoir perçu « que » 350 millions de FCFA. Des preuves bancaires présentées par la victime contredisent toutefois cette version.





Déféré au parquet de Mbour, le suspect doit être présenté au Pôle judiciaire financier de Dakar. Il est poursuivi pour escroquerie portant sur une somme particulièrement importante. De son côté, la victime, aujourd’hui ruinée, tente de se reconstruire après cette affaire.

