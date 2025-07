Affaire Anamo : Maodo Malick Mbaye inculpé et placé sous mandat de dépôt

L’ancien directeur général de l’Agence nationale de la maison de l’outil (Anamo), Maodo Malick Mbaye, a été inculpé pour détournement présumé de fonds d’un montant avoisinant 600 millions de francs CFA, avant d’être placé sous mandat de dépôt. Il a passé sa première nuit en détention mardi 22 juillet.



Ce développement judiciaire fait suite à son audition par le juge d’instruction du 3e cabinet, dans le cadre de l’information ouverte par le Parquet du pool financier.



À l’origine hors du territoire national lorsque la procédure a été enclenchée, Maodo Malick Mbaye avait publiquement clamé son innocence depuis l’étranger. À son retour au Sénégal, en juin dernier, il s’était présenté de son propre chef au cabinet du juge pour répondre à la convocation. L’audition n’ayant pu se tenir à ce moment-là, il avait alors été autorisé à rentrer chez lui, dans l’attente d’un nouvel appel.



Après plusieurs reports, le magistrat instructeur l’a finalement convoqué à nouveau pour l'entendre. À l’issue de cette audition, il a décidé de l’inculper formellement et de le placer en détention provisoire.



Rappelons que le mis en cause avait versé des cautions correspondant aux montants mis en cause.