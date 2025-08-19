Affaire ASER–AEE Power : TAS dénonce un scandale financier de 37 milliards de FCFA

Il a directement mis en cause le président de l’entreprise espagnole AEE Power EPC, José Angel Gonzalez Tausz, qu’il accuse de pratiques suspectes. “ Comment cet homme a-t-il pu se donner le droit de suspendre la convention avec la société sénégalaise AEE Power Sénégal, tout en poursuivant ses négociations ?”, s’est interrogé le parlementaire, estimant que le dirigeant espagnol est au cœur du conflit et pourrait être impliqué dans le détournement de fonds publics.

“ Les Espagnols ont suspendu le financement pour savoir où sont passés les 37 milliards. AEE Power Sénégal a encaissé cette somme, destinée à électrifier plusieurs villages, mais aucun justificatif n’a été fourni malgré les réclamations de la Banque Santander”, a-t-il dénoncé.

Thierno Alassane Sall appelle ainsi le gouvernement à faire toute la lumière sur ce dossier. “Le Premier ministre Ousmane Sonko dispose de tous les leviers pour exiger des explications. Quatorze mois après, rien n’a été fait. Pourquoi ce régime protège-t-il AEE Power Sénégal alors que son implication sur ces 37 milliards est pointée du doigt ?”, a martelé le leader de la République des Valeurs.

Le député Thierno Alassane Sall (TAS) poursuit ses sorties sur le dossier qui oppose l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER), la Banque Santander et la société AEE Power Sénégal. Face à la presse, ce mardi 19 août, l’ancien ministre a dénoncé un détournement présumé de 37 milliards de FCFA.