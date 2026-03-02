Escalade au Moyen-Orient : «S’il y a des actions à prendre, nous les prendrons en temps utile» (Cheikh Niang)

Ces dernières 48heures, le Moyen-Orient connait un regain de tensions, après que des «attaques préventives» israélo-américaines en Iran ont coûté la vie à l’ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution. Face au risque extrême d’escalade, le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, assure qu’il prendra des dispositions «en temps utile» pour protéger les ressortissants et les intérêts du pays.



«Nous sommes en train de faire un monitoring et nos ambassades sont tous mobilisés. Ils sont tenus de nous donner des informations sur l’évolution de la situation. Nous-mêmes (le gouvernement), nous suivons de près la situation. S’il y a des actions à prendre, nous les prendrons en temps utile», a-t-il assuré au quotidien L’Observateur.



Pour rappel, aux premières heures des «attaques préventives», le gouvernement sénégalais a officiellement condamné une violation du droit international et appelé à «un cessez-le feu immédiat», dans cette guerre qui a enregistré au moins 300 morts en deux jours de combats.