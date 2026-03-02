Des fortes explosions retentissent dans toute la région, Israël compte intensifier ses frappes au Liban Le conflit déclenché samedi 28 février entre Israël et les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre touche désormais aussi le Liban, où l'armée israélienne a bombardé des fiefs du Hezbollah, en représailles à des tirs de drones et de missiles du mouvement chiite sur son territoire. Washington et Tel-Aviv ont annoncé que les frappes et opérations contre l'Iran devraient se poursuivre, voire s'intensifier, alors qu'Israël affirme avoir déjà « éliminé 40 hauts gradés » iraniens, dont le Guide suprême Ali Khamenei, dans l'opération.

Ce qu'il faut retenir :

► Depuis samedi 28 février, Israël et les États-Unis mènent des frappes contre la capitale iranienne Téhéran. Le Guide suprême Ali Khamenei a été tué dans l'attaque israélo-américaine samedi. À la suite de cette annonce, la République islamique a annoncé 40 jours de deuil et sept jours fériés. La télévision d'État iranienne a également rapporté dimanche la mort de quatre autres responsables.



► Trois hauts responsables iraniens assureront la transition en Iran après la mort du Guide suprême Ali Khamenei, a annoncé l'un des conseillers de ce dernier, cité par la télévision d'État. Ce triumvirat sera composé du président Massoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejeï, et d'un juriste du Conseil des gardiens de la Constitution.



► Trois soldats des États-Unis ont été tués et cinq autres grièvement blessés, a annoncé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), les premières victimes américaines connues du conflit. L'armée israélienne a d'ailleurs annoncé qu'elle allait mobiliser 100 000 réservistes et « renforcer son niveau de préparation sur les différents fronts ».



► Les chefs d'État de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni ont annoncé être prêts à des « actions défensives proportionnées » afin de « détruire à la source la capacité de l'Iran à tirer des missiles et des drones », dans une déclaration commune publiée dimanche.



► Pour la première fois depuis le début des frappes israélo-américaines sur l'Iran, le Hezbollah libanais a tiré des drones et des missiles sur Israël. En représailles, l'armée israélienne a bombardé les fiefs du mouvement chiite pro-iranien au Liban, dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 mars.



L’Irak, sous influence iranienne et abritant des bases américaines, ne veut pas être entraîné dans la guerre



Le Croissant-Rouge iranien annonce 555 morts depuis le début de la guerre

Au total, 555 personnes ont été tuées à travers l'Iran lors des frappes américaines et israéliennes qui ont débuté il y a deux jours, a déclaré lundi le Croissant-Rouge iranien.



« À la suite des attaques terroristes sionistes-américaines menées dans différentes régions de notre pays, 131 villes ont été touchées à ce jour et, malheureusement, 555 de nos compatriotes ont été tués », a déclaré l'organisation humanitaire dans un message publié sur Telegram.



L'une des plus grandes raffineries saoudiennes à l'arrêt après une frappe de drone

La raffinerie saoudienne de Ras Tanura, exploitée par la compagnie pétrolière nationale Saudi Aramco, a été mise à l'arrêt après une frappe de drone dans la zone, a annoncé lundi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Selon ces sources, Saudi Aramco veut prendre le temps d'évaluer les dégâts après cette frappe. Un incendie sur le site a été maîtrisé.



La raffinerie de Ras Tanura, située sur le Golfe, est l'une des plus grandes de la région, avec une capacité de 550 000 barils de pétrole brut par jour.



La piste d'une base aérienne britannique à Chypre frappée par un drone

La piste de la base aérienne britannique d'Akrotiri à Chypre a été frappée par un drone, a déclaré lundi la ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni Yvette Cooper, alors que la guerre israélo-américaine contre l'Iran s'étend à l'ensemble de la région.



« Il s'agit d'une attaque par drone sans pilote, visant spécifiquement la piste » de la base, a déclaré la cheffe de la diplomatie sur Sky News. « Toutes les mesures de précaution sont prises autour de la base », a-t-elle ajouté.



Le président chypriote Nikos Christodoulides avait, quelques minutes plus tôt, indiqué qu'un drone iranien s'était écrasé sur une base britannique située sur l'île méditerranéenne.



Plus de 48h de coupure d'internet en Iran

La coupure d'Internet en a maintenant dépassé 48 heures, laissant sa population de 90 millions d'habitants déconnectée alors que la guerre se propage, indique l’ONG Netblocks.



Le gaz européen grimpe de plus de 22%

Le prix du gaz européen explose lundi, en raison du conflit déclenché par les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, qui compromet l'exportation de gaz naturel liquéfié depuis le Golfe, et notamment les exportations du Qatar.



Vers 8h TU, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'affichait en hausse de plus de 20%, après avoir bondi de 22%, à 38,885 euros, un cours néanmoins plus bas que ce qui avait été atteint en janvier à cause d'une vague de froid.



Plus de 30 morts dans le sud de l'Iran après des frappes israélo-américaines

Au total, 35 personnes ont été tuées dans la province de Fars, dans le sud de l'Iran, lors des frappes américaines et israéliennes qui ont commencé il y a deux jours, ont rapporté lundi les médias locaux.



« Trente-cinq personnes ont été tuées dans la province de Fars lors des attaques américaines et sionistes, a rapporté l'agence de presse Tasnim, citant Ebrahim Bayani, directeur de la fondation publique des martyrs de la province. Compte tenu de la poursuite des frappes aériennes ennemies ce matin, ce nombre pourrait augmenter. »



Plusieurs avions de combat américains se sont écrasés au Koweït lundi matin mais les équipages ont survécu, a annoncé le ministère koweïtien de la Défense, au troisième jour de frappes iraniennes contre des pays du Golfe. « Les autorités compétentes ont immédiatement lancé les opérations de recherche et de sauvetage, et procédé à l'évacuation des équipages et à leur transfert vers l'hôpital », a rapporté le porte-parole du ministère, en précisant que le personnel qui était à bord était dans un état « stable ». La cause de l'incident n'a pas été précisée.



L'Iran annonce une attaque de missiles visant Tel-Aviv, Haïfa et Jérusalem-Est

Les Gardiens de la révolution iranienne ont déclaré lundi avoir lancé des frappes de missiles contre le gouvernement israélien à Tel-Aviv, ainsi que contre des centres militaires et de sécurité à Haïfa, et avoir mené une attaque contre Jérusalem-Est. « Parmi les cibles de cette dixième vague figuraient une frappe ciblée contre le complexe gouvernemental du régime sioniste à Tel-Aviv, des attaques contre des centres militaires et de sécurité à Haïfa, et une frappe contre Jérusalem-Est », a déclaré les Gardiens dans un communiqué diffusé par la télévision d'État.



Il a précisé que des missiles balistiques Kheibar avaient été utilisés lors de l'attaque.



La province centrale iranienne de Yazd touchée par des frappes israélo-américaines

Un responsable iranien a déclaré lundi que la province centrale de Yazd avait été touchée par des frappes israéliennes et américaines au troisième jour du conflit.



Plusieurs sites « dans les villes d'Ardakan et de Yazd, ainsi qu'un site sur la route reliant Yazd à Mehriz, ont été attaqués lors de frappes américaines et israéliennes », a déclaré le vice-gouverneur de la province, Esmail Dehestani, selon l'agence de presse officielle Irna.



Israël s’est réveillé sous tension ce matin avec des attaques de missiles en série, indique notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Les alertes n'ont pas cessé : dimanche soir et ce lundi matin, des millions d’Israéliens ont dû se rendre dans les abris.



La nuit dernière, vers une heure du matin, le Hezbollah est entré massivement dans l'arène. En représailles aux frappes sur Téhéran, le mouvement chiite a lancé une pluie de missiles et de drones sur Haïfa et le Nord. Si aucun blessé n'est à déplorer, des dégâts ont été signalés dans la ville de Shlomi dans le nord du pays et en Haute-Galilée. À noter l'entrée en scène de la défense laser « Magen Or », qui a intercepté au moins un engin volant à moindre coût comparé aux missiles anti-missiles. Des explosions qui ont retenti jusqu’au centre du pays.

Le chef de l'armée israélienne affirme que les frappes au Liban pourraient durer de «nombreux jours»

« Nous avons lancé une campagne offensive contre le Hezbollah », a déclaré le général Eyal Zamir dans une vidéo publiée par l'armée, quelques heures après des frappes israéliennes meurtrières sur la banlieue sud de Beyrouth et le sud du Liban, menées en riposte à des tirs de roquettes du Hezbollah, soutenu par l'Iran, vers Israël. « Nous devons nous préparer à plusieurs jours de combats, de nombreux » jours, le chef de l'armée israélienne.



Plusieurs morts dans des frappes sur l'ouest de l'Iran

Au moins trois personnes ont été tuées lundi dans l'ouest de l'Iran, ont rapporté les médias d'État iraniens. Des bâtiments résidentiels de la ville occidentale de Sanandaj ont été touchés par des frappes aériennes, selon le gouverneur Gharib Sajjadi, cité par l'agence de presse officielle Irna. Il a déclaré que « trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans les attaques », ajoutant que le bilan devrait s'alourdir.



Point de situation avec notre correspondant à Téhéran

Dans la nuit, il y a eu deux vagues d'attaques à 3h et à 5h du matin (heure locale) sur différents quartiers de la capitale iranienne, indique notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Une frappe dans le centre de Téhéran, qui a soufflé plusieurs bâtiments résidentiels, a fait une vingtaine de victimes.



Un hôpital pour enfants a aussi été touché, de même que le siège du Croissant-Rouge iranien directement visé par un missile, le siège de la radio et de la télévision d'État, mais aussi les commissariats de plusieurs quartiers, et notamment le commissariat 104 dans le centre de Téhéran. Ce siège avait déjà été visé en juin 2025 par une frappe israélienne. Les frappes se multiplient et s'étendent à tous les quartiers de la capitale.



Téhéran ressemble de plus en plus à une ville fantôme. Il y a très peu de circulation automobile, les gens sont terrés chez eux à cause des frappes, mais aussi des sept jours fériés qui ont été décrétés à la suite de la mort du Guide suprême iranien. Beaucoup de Téhéranais commencent à quitter la capitale pour se réfugier dans les campagnes ou à la mer Caspienne, par peur des frappes.

Un commissariat de police de Téhéran fortement endommagé par des frappes, à Téhéran, sur cette image fixe tirée d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 2 mars 2026. ©Réseaux sociaux/Reuters



Colonne de fumée au dessus de l'ambassade américaine au Koweït

Une épaisse fumée noire s'élève lundi de l'ambassade des États-Unis au Koweït, a rapporté un journaliste de l'AFP dans l'émirat du Golfe. Des sirènes avaient retenti plus tôt dans la capitale koweitienne tandis que les autorités ont dit avoir intercepté un nombre indéterminé de drones visant le pays.



« Ne venez pas à l'ambassade », a invité l'ambassade américaine dans un communiqué, faisant état d'une « menace persistante d'attaques de missiles et de drones » et précisant que le personnel de l'ambassade était « confiné sur place ».



Le Koweït dit avoir intercepté des drones, pas de victime

Selon le directeur général de la Défense civile au ministère koweïtien de l'Intérieur, Mohammed Almansouri, cité par l'agence Kuna, la défense aérienne koweïtienne a intercepté « un certain nombre de cibles aériennes hostiles à l'aube aujourd'hui. Il a également affirmé que la situation dans le pays était stable et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter », a ajouté l'agence.

