Affaire ASER : Jean Michel Sène lance un défi à Thierno Alassane Sall pour un débat public

Monsieur Thierno Alassane SALL,Vous m’avez publiquement accusé. Je vous ai, en retour, lancé un défi tout aussi public : un débat, à la date, à l’heure et sur le média de votre choix. La journaliste Maimouna NDOUR FAYE s’est proposée pour l’organiser. J’ai accepté. 𝐕𝐨𝐮𝐬 𝐚𝐯𝐞𝐳 𝐩𝐫𝐢𝐬 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐮𝐝𝐫𝐞 𝐝’𝐞𝐬𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐭𝐭𝐞.Je réitère ici mon invitation à débattre avec vous, en vous garantissant la transmission préalable de tous les documents nécessaires à votre compréhension.Ce débat serait également l’occasion de revenir sur votre bilan à la tête du ministère de l’Énergie entre 2015 et 2017, marqué par des résultats catastrophiques et l’absence totale de vision stratégique.Peut-être pourriez-vous, à cette occasion, revenir sur le 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐎𝐒 𝐌𝐲𝐧𝐚, signé en décembre 2015, alors que vous étiez ministre ? Un contrat de 𝟔𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝𝐬 de francs CFA, censé électrifier 1 144 localités en 12 mois. À ce jour, presque 10 ans après, seulement 368 localités sont électrifiées, et pourtant plus de 𝟒𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝𝐬 ont déjà été décaissés. Vous devez des comptes aux Sénégalais. Je vous en donne l’occasion.Enfin, la vérité est que lorsque vous invitez publiquement le Premier ministre Ousmane SONKO à un débat, c’est plus par calcul politique, motivé par un besoin de visibilité que vous cherchez avec opiniâtreté, que par une volonté d’éclairer l’opinion. Autrement, vous auriez accepté mon invitation.