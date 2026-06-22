Affaire ASER : après son livre-enquête, Bachir Fofana saisit l’OFNAC pour faire la lumière sur les 37 milliards FCFA

Après la publication de son ouvrage intitulé « Aveux signés, datés et envoyés – ASER/AEE Power EPC : lumière sur 37 milliards dans les ténèbres », le journaliste Bachir Fofana a annoncé avoir saisi l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire liée au marché d’électrification rurale de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER).



Dans une publication sur ses réseaux sociaux, il a indiqué avoir déposé sa plainte. « Ce lundi 22 juin 2026, j'ai saisi l'OFNAC d'une plainte à la suite de la présentation au public de l'ouvrage Aveux signés, datés et envoyés – ASER/AEE Power EPC : lumière sur 37 milliards dans les ténèbres », a-t-il écrit.



Le journaliste précise que son livre est le résultat de plusieurs mois d'investigation. « Cet ouvrage est le fruit de plusieurs mois de travail basé sur des documents administratifs, des correspondances officielles, des décisions juridictionnelles et des éléments techniques concordants », a-t-il expliqué.



Se présentant comme un citoyen soucieux de l'intérêt général, Bachir Fofana affirme avoir agi « au nom de son devoir citoyen » et avec « le sérieux que commande la gravité du dossier ». « J'ai saisi aujourd'hui l'OFNAC afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire », a-t-il ajouté.



À la suite du dépôt de sa plainte, le journaliste a également rendu visite à Birahime Seck, vice-président du Forum Civil et figure engagée dans la lutte contre la corruption.



Pour rappel, l'affaire ASER concerne un contrat d'électrification rurale d'un montant de 37 milliards de francs CFA signé entre l'ASER et le groupe espagnol AEE Power. En juin dernier, le député Thierno Alassane Sall avait révélé des documents bancaires obtenus auprès de la justice espagnole. Selon ces pièces, près de 30 milliards de FCFA se seraient évaporés en seulement 48 jours après le décaissement des fonds par l'État sénégalais.



Les documents indiquent notamment que le compte bancaire d'AEE Power EPC ouvert auprès de Banco Santander serait passé d'un solde de 22 020 euros à seulement 1 346 euros en un mois et demi.



Déjà saisi depuis octobre 2025, le Parquet financier poursuit ses investigations. Début juin, le procureur El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla avait confirmé que deux plaintes, dont celle déposée en septembre 2024 par l'administrateur d'AEE Power EPC SA, ont été jointes à la procédure.