Mondial 2026 : la rencontre France-Irak interrompue à la mi-temps en raison d'un risque d'orage, le stade évacué

Le match entre la France et l'Irak a été interrompu après le déclenchement d'une alerte orage à Philadelphie.



Le protocole mis en place aux États-Unis prévoit un arrêt de la rencontre de 30 minutes dès qu'un éclair est signalé à moins de 13 kilomètres du stade. En cas de nouvel éclair, le compte à rebours retombe à zéro. L'interruption pourrait donc durer plus de 30 minutes.



Le Financial Field Stadium de Philadelphie est évacué en raison d'un risque d'orage.



Kylian Mbappé a ouvert le score dès la 14e minute pour l’équipe de France ce lundi 22 juin 2026 à l’occasion du deuxième match de la Coupe du monde face à l’Irak.



L’attaquant français inscrit son troisième but de la compétition pour fêter de la meilleure des manières sa centième sélection.