Dakar : 5800 produits boulangers retirés de la vente en juin, selon le service d’hygiène

Le Capitaine Idrissa Ndiaye, chef de la Brigade régionale de l’Hygiène de Dakar, a poursuivi ce lundi 22 juin ses opérations de contrôle afin de s’assurer du respect des mesures de fermeture visant les fours produisant du « tapalapa » et autres pains assimilés.



Selon une note du service d’hygiène, aucune des unités concernées n’a repris ses activités, une situation présentée comme une réussite des actions menées par la Brigade régionale de l’Hygiène.



Les opérations de suivi ont notamment ciblé la zone de Mbao, où certaines boulangeries ayant fait l’objet d’une mesure d’arrêt étaient soupçonnées de vouloir reprendre leurs activités. Après vérification, le service indique qu’aucune d’entre elles n’est actuellement fonctionnelle.



Concernant les boulangeries modernes présentant des conditions d’exploitation jugées insalubres, deux établissements ont reçu des convocations à la suite du constat de graves manquements aux règles d’hygiène. Les agents de la brigade de Mbao poursuivent d’ailleurs les opérations de contrôle sur le terrain.



Par ailleurs, le service d’hygiène a dressé le bilan de ses interventions durant le mois de juin en matière de transport du pain. Ainsi, 63 bicyclettes et 7 motos de type Jakarta ont été immobilisées. Au total, 5 800 produits, notamment des baguettes, madeleines, cakes et pains au lait, ont été retirés de la vente pour non-respect des normes en vigueur.



La Brigade régionale de l’Hygiène de Dakar a enfin salué la contribution des lanceurs d’alerte dont les signalements, jugés précieux, permettent de renforcer la protection de la santé des populations dakaroises. Le service les a encouragés à poursuivre leur collaboration avec les autorités sanitaires.

