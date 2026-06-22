Décès du Khalife de Guet Ardo : le Président Bassirou Diomaye Faye salue la mémoire d'un guide religieux dévoué à la foi

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présenté ses condoléances à la suite du rappel à Dieu du Khalife de Guet Ardo, Mouhamadou Aïssata Ba, survenu ce lundi 22 juin à l'âge de 95 ans.
« J'ai appris avec émotion le rappel à Dieu du Khalife de Guet Ardo, Mouhamadou Aïssata Ba », a écrit le chef de l'État dans un message publié sur ses réseaux sociaux.
En cette douloureuse circonstance, le Président Faye a adressé « ses condoléances les plus sincères à la communauté khadre, aux populations de Guet Ardo ainsi qu'à toute la Oummah islamique ».
Le président de la République a également rendu hommage au défunt guide religieux, saluant son engagement au service de la foi. « Le Sénégal salue la mémoire d'un guide religieux qui a consacré une longue vie au service de la foi. Que Dieu l'accueille en Sa miséricorde et lui ouvre les portes du Paradis », a-t-il ajouté.
« J'ai appris avec émotion le rappel à Dieu du Khalife de Guet Ardo, Mouhamadou Aïssata Ba », a écrit le chef de l'État dans un message publié sur ses réseaux sociaux.
En cette douloureuse circonstance, le Président Faye a adressé « ses condoléances les plus sincères à la communauté khadre, aux populations de Guet Ardo ainsi qu'à toute la Oummah islamique ».
Le président de la République a également rendu hommage au défunt guide religieux, saluant son engagement au service de la foi. « Le Sénégal salue la mémoire d'un guide religieux qui a consacré une longue vie au service de la foi. Que Dieu l'accueille en Sa miséricorde et lui ouvre les portes du Paradis », a-t-il ajouté.
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