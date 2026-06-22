Touba : l'opération "Saxxal Karangue" fait 358 interpellations et des saisies records en 72 heures

Dans le cadre de sa mission régalienne de protection des personnes et des biens, la Compagnie de Gendarmerie de Touba a orchestré, du 17 au 19 juin 2026, une opération d’ampleur baptisée « Saxxal Karangue ».



Selon la Gendarmerie nationale, Cette vaste opération a mobilisé des moyens humains et techniques considérables, avec le concours du 6e Escadron Porté de la Légion de Gendarmerie d’Intervention, de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention de Touba, ainsi que d’équipes spécialisées dans le pilotage de drones et la cynophilie. L’ensemble des unités territoriales relevant de la compagnie a également été mis à contribution pour assurer la couverture du dispositif.



Sur le volet des contrôles judiciaires et administratifs, les opérations ont permis de soumettre 1 185 personnes à une vérification approfondie. Parmi elles, 358 ont été interpellées pour des faits délictueux variés, notamment la détention et le trafic de substances illicites, la possession d’armes, l’abattage clandestin, l’outrage à agents dépositaires de l’autorité publique, ainsi que d’autres infractions connexes.



En matière de sécurité routière, les forces ont contrôlé 1 142 véhicules et 578 motocyclettes. Ces contrôles ont entraîné l’immobilisation de 238 engins, en raison d’irrégularités administratives ou de violations manifestes du code de la route.



Le bilan des saisies s’avère tout aussi significatif : les gendarmes ont mis la main sur 12,3 kilogrammes de chanvre indien, une arme à feu approvisionnée en munitions, 41 armes blanches, 207 kilogrammes de viande issue d’abattages illégaux, ainsi que divers médicaments, denrées périmées et boissons alcoolisées. Par ailleurs, une quantité importante de sachets plastiques prohibés, dont la valeur marchande est estimée à 600. 000 FCFA, a été confisquée.



Au total, 638 infractions ont été relevées tout au long de ce déploiement, donnant lieu à la perception de 1.914.000 FCFA d’amendes forfaitaires.