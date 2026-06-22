Kolda : Thierno Ibrahima Kanté succombe à ses blessures après une agression au couteau lors d’un sabar

La ville de Kolda est plongée dans une profonde tristesse après le décès de Thierno Ibrahima Kanté, un jeune habitant du quartier Château d’Eau, victime d’une agression à l’arme blanche survenue lors d’un sabar organisé le dimanche 21 juin.



Grièvement blessé au cours de cet événement festif, le jeune homme avait été évacué d’urgence à l’hôpital où il recevait des soins intensifs. Malgré les efforts déployés par le personnel médical pour lui sauver la vie, il a succombé à ses blessures dans la matinée de ce lundi.



La nouvelle de sa disparition a provoqué une vive émotion au sein de la population koldoise. Familles, amis et habitants du quartier Château d’Eau expriment leur consternation face à cette tragédie qui a coûté la vie à un jeune dans des circonstances particulièrement douloureuses.



Selon les premières informations recueillies, les coups de couteau auraient été portés par un autre mineur. Les circonstances exactes de l’incident restent toutefois à déterminer.



Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de faire toute la lumière sur cette affaire et d’établir les responsabilités. Les investigations devront notamment permettre de comprendre les circonstances ayant conduit à ce drame survenu lors d’une manifestation culturelle traditionnellement marquée par la convivialité et le rassemblement.



Ce nouveau drame relance le débat sur la sécurité lors des rassemblements publics et suscite de nombreuses interrogations au sein de la communauté locale, encore sous le choc de la disparition prématurée de Thierno Ibrahima Kanté.