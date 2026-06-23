Washington suspend les sanctions pétrolières contre l’Iran, les négociations s’accélèrent

Les États-Unis ont annoncé ce lundi la suspension jusqu’au 21 août des sanctions visant le secteur pétrolier iranien, une mesure présentée comme une étape du processus engagé entre Washington et Téhéran après la signature d’un protocole d’accord destiné à mettre fin aux tensions régionales.



Selon une licence publiée par le département américain du Trésor, toutes les transactions auparavant interdites liées à la production, à la vente et au transport d’hydrocarbures iraniens sont autorisées jusqu’au 21 août à 00h01, heure de Washington.



Cette décision intervient au lendemain d’une première session de négociations en Suisse entre responsables américains et iraniens, sous médiation du Qatar et du Pakistan. Les médiateurs ont indiqué que les deux parties s’étaient accordées sur des mécanismes visant à sécuriser le détroit d’Ormuz et à favoriser la cessation des affrontements au Liban.



Le vice-président américain JD Vance a estimé que les discussions avaient permis de poser « des bases très solides » en vue d’un accord définitif, tout en soulignant que les négociations techniques se poursuivraient dans les prochains jours en Suisse.



Selon lui, les échanges ont également permis d’élaborer un cadre de gestion des cessez-le-feu régionaux et de maintenir l’ouverture du détroit d’Ormuz, axe stratégique par lequel transitent une part importante des exportations mondiales d’hydrocarbures.



Sur le volet nucléaire, JD Vance a affirmé que l’Iran avait accepté le retour d’inspecteurs internationaux chargés du contrôle des activités nucléaires. Cette affirmation a toutefois été démentie par l’agence iranienne Fars, qui a assuré qu’aucun engagement nouveau n’avait été pris sur cette question lors des discussions en Suisse.



Le président américain Donald Trump a néanmoins affirmé que Téhéran accepterait d’importantes inspections destinées à garantir, selon ses termes, la « transparence nucléaire » à long terme.



De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi s’est félicité de la suspension des sanctions pétrolières, estimant que les exportations iraniennes de pétrole et de produits pétrochimiques n’étaient désormais plus restreintes pendant la durée de validité de la licence américaine.



Parallèlement, le président du Parlement iranien et négociateur en chef Mohammad Bagher Ghalibaf est arrivé lundi à Mascate pour des consultations avec les autorités omanaises sur les futures modalités de gestion du détroit d’Ormuz. Les deux pays ont souligné l’importance de préserver la sécurité régionale et la liberté de navigation dans cette voie maritime stratégique.



L’annonce américaine a accentué le recul des cours du pétrole. Vers 14h00 GMT, le Brent de la mer du Nord s’échangeait autour de 77,80 dollars le baril, les marchés anticipant une augmentation potentielle des exportations iraniennes.



Le protocole d’accord conclu entre Washington et Téhéran prévoit notamment un arrêt des opérations militaires, la réouverture du détroit d’Ormuz à la navigation commerciale, des discussions sur le programme nucléaire iranien ainsi qu’un processus de levée progressive des sanctions économiques.​​​​​​​