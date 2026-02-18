Coopération CEDEAO-UNOWAS : Vers un renforcement du partenariat stratégique à New York

Dans le cadre du renforcement de la coopération stratégique pour la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest, une rencontre de haut niveau s’est tenue le vendredi 13 février 2026 à New York. Son Excellence Mme Kinza Jawara-Njai, Observateur permanent de la CEDEAO auprès des Nations Unies, accompagnée de M. Kalilu Totangi, représentant la présidence du Groupe de la CEDEAO, a échangé avec M. Leonardo Santos Simão, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS).



Cette audience intervient à un moment charnière pour la mission onusienne dans la région. Le mandat de l’UNOWAS, arrivé à expiration le 31 janvier dernier, fait actuellement l’objet d’un examen approfondi par le Conseil de sécurité des Nations unies. Les discussions ont ainsi permis de souligner la nécessité de renouveler ce cadre d'intervention essentiel pour la stabilité du Sahel et des États côtiers, tout en l'adaptant aux réalités changeantes du terrain.



Les diplomates ont passé en revue la situation sociopolitique et sécuritaire complexe qui prévaut actuellement en Afrique de l’Ouest. L’évolution rapide de la dynamique régionale impose, selon les participants, une approche plus concertée entre l'organisation régionale et les Nations Unies. L'accent a été mis sur l'importance cruciale d'une diplomatie préventive soutenue, capable d'anticiper les crises avant leur escalade.



La rencontre s'est conclue sur une volonté partagée d'accentuer l'engagement coordonné entre la CEDEAO et l'UNOWAS. Pour les deux organisations, la synergie d'action reste le levier principal pour favoriser le développement durable et consolider la gouvernance démocratique dans une région confrontée à des défis sécuritaires sans précédent.



