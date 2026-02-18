UCAD : les trois représentants des amicales des étudiants sont libres, mais placés sous contrôle judiciaire (Me Barro)

Les trois (3) représentants du Collectif des Amicales des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), interpellés à la suite des affrontements du 9 février 2026 entre forces de l’ordre et étudiants, ont été remis en liberté, mais placés sous contrôle judiciaire. L’information a été donnée par leur avocat, Me Aboubacry Barro, sur les ondes de Sud FM.



Il s’agit de Demba Ka, président de l’Amicale de la faculté des Lettres, de Bathie Fall, président de la commission sociale de l’Amicale de la Faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP), et de Wally Faye, président de l’Amicale de la FSJP.



Selon Me Barro, deux autres étudiants ont également été concernés par la procédure et se sont ajoutés à ces trois dirigeants. « Mais, eux tous, autant qu’ils sont, ont été libérés. Ils sont sous contrôle judiciaire, à charge pour eux de venir à la fin de chaque mois et de se présenter devant le Doyen des juges d’instruction pour émarger », a confié l’avocat.