Exportations : le Senegal a enregistré une "progression de 155,0%" en décembre 2025 (ANSD

Le commerce extérieur du Sénégal termine l'année 2025 sur une performance exceptionnelle. Selon les dernières données statistiques, les exportations ont atteint le seuil de 825,3 milliards de FCFA au cours du seul mois de décembre. Ce chiffre marque une progression de 155,0% par rapport au mois de novembre, où les ventes s'établissaient à 323,6 milliards de FCFA. Cette dynamique selon le bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur mise en ligne ce 18 février 2026, confirme la vitalité du secteur extractif et énergétique du pays sur le marché international.
Cette poussée s'explique principalement par le dynamisme de trois secteurs clés. L'or non monétaire arrive en tête des ventes avec une valeur de 206,8 milliards de FCFA, doublant largement ses performances du mois précédent. Le secteur des hydrocarbures joue également un rôle moteur avec des exportations d'huiles brutes de pétrole s'élevant à 106,3 milliards de FCFA et des produits pétroliers raffinés atteignant 90,4 milliards de FCFA. Ces résultats reflètent l'impact direct de la nouvelle configuration énergétique du Sénégal sur sa balance commerciale.
Toutefois, quelques secteurs affichent des résultats en retrait, venant légèrement tempérer cet élan global. C'est notamment le cas des expéditions de phosphates qui ont chuté de moitié en un mois, ainsi que des produits de la mer, dont les mollusques et crustacés, qui accusent un léger repli. Malgré ces baisses localisées, la tendance générale demeure largement excédentaire par rapport à l'année précédente, avec une hausse de plus de 100% comparativement à décembre 2024.
Le bilan annuel consolidé témoigne de la solidité de cette croissance sur le long terme. À la fin du mois de décembre 2025, le cumul des exportations sénégalaises s'établit à 5 935,2 milliards de FCFA, contre 3 909,1 milliards de FCFA pour l'exercice précédent. Cette augmentation globale de 51,8% sur un an marque un tournant stratégique pour l'économie nationale, illustrant une insertion de plus en plus affirmée du Sénégal dans les échanges mondiaux.
